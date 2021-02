Luca Attanasio, il video dell'agguato in Congo: "Sono loro, si stanno togliendo l'uniforme"

23 febbraio 2021 a

E' stata Repubblica ad aver ricevuto e pubblicato un video che sta facendo il giro del web che è stato girato durante l’imboscata in Congo che è costata la vita all’ambasciatore Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo. Secondo quanto si apprende a registrare le immagini è stato un uomo del villaggio, un video nel quale si mostrano gli spari degli aggressori e il panico della gente che abbandona moto e bici in strada per allontanarsi e trovare rifugio. Repubblica ha precisato che il video proviene da Kibumba, il luogo dell’attacco al convoglio Onu su cui viaggiavano gli uomini barbaramente uccisi da un gruppo armato.

Le immagini mostrano momenti di terrore e si sentono bene le parole che vengono urlate. “Eccoli, eccoli. Sono loro. Si stanno togliendo l’uniforme”, si sente gridare durante il video, forse in riferimento ai ribelli della zona che spesso indossano le uniformi dei ranger per creare confusione. Al momento, però, non si sa di certo su chi siano stati i protagonisti dell'agguato mortale, dato che le forze democratiche per la liberazione del Ruanda hanno respinto le accuse iniziali, negando qualsiasi coinvolgimento e puntando il dito contro le forze militari del Congo e del Ruanda.

Ai carabinieri del Ros inviati in Congo per le indagini legate all’omicidio di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci spetta ora il compito di acquisire i verbali delle testimonianze di ieri e di verificare quali siano state le armi usate dai ranger che sono intervenuti durante il tentativo di sequestro nel quale sono stati uccisi l’ambasciatore e il carabiniere, oltre al loro autista. La Farnesina ha chiesto e ottenuto di effettuare in Italia l’esame autoptico disposto dalla procura di Roma che indaga per sequestro di persona con finalità di terrorismo. Tra i testi ascoltati ieri c’è l’italiano, il funzionario del World Food Programme Rocco Leone

Dagli ultimi aggiornamenti forniti dagli inquirenti della Repubblica democratica del Congo risulta che gli aggressori erano in possesso di cinque Kalashnikov e di un machete e che avevano costretto le persone a bordo dell’auto a scendere e a seguirli nel Parco Virunga, dove poi sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco. Iacovacci sarebbe morto sul colpo, mentre Attanasio un’ora più tardi all’ospedale della Monusco di Goma. Nelle prossime ore è prevista una informativa del ministro Di Maio in cui verranno fornite al Parlamento tutte le informazioni al momento disponibili in merito all’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci.

