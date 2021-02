Biella, carabiniere spara durante aggressione e uccide uomo. Anche il militare è ferito

20 febbraio 2021 a

a

a

Carabiniere aggredito spara e ferisce a morte un cinquantenne. E' accaduto a Quaregna, nel Biellese. L'aggressore è morto all'ospedale di Ponderano, dove era ricoverato in gravi condizioni. L'uomo era stato ferito nella notte dal colpo di pistola sparato da un carabiniere, rimasto a sua volta ferito nel tentativo di difendersi. La vittima, un cinquantenne di origini straniere, probabilmente ubriaco, con un coltello si è scagliato contro i militari, intervenuti dopo la segnalazione del 118 perché stava dando in escandescenza. Anche il carabiniere è stato ricoverato all'ospedale di Ponderano, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Pavia, donna morta in casa, il giovane compagno confessa: "Così l'ho uccisa"

Secondo il Corriere della Sera tutto è partito dopo che è arrivata una telefonata al 112. Alcune persone segnalavano un uomo che stava dando fastidio a dei passanti. Il cinquantenne, che vagava in strada, appariva ubriaco. Sul posto poco dopo è arrivata una pattuglia dei carabinieri. Alla vista dei militari l'uomo avrebbe reagito violentemente. Secondo alcune testimonianze avrebbe impugnato un coltello scagliandosi contro gli uomini in divisa. Uno dei due carabinieri a quel punto, nel tentativo di difendersi ha impugnato la pistola e a fatto fuoco ferendo al torace lo straniero. Anche uno dei carabinieri sarebbe rimasto ferito, raggiunto da una coltellata. Secondo alcune ricostruzioni sarebbe stato proprio l'uomo poi ferito a morte con lo sparo a chiedere l'aiuto dei carabinieri. Una telefonata confusa nella quale chiedeva aiuto per una lite.

Commerciante trova dose di Mdma nascosta in un vaso di fiori davanti al negozio

L'aggressore è stato dunque trasportato in gravissime condizioni in ospedale. I medici hanno provato a salvargli la vita, ma lo straniero è spirato poco prima dell'alba. Si cerca ora di risalire alla motivazione che ha portato l’uomo a diventare irascibile e ad attaccare i carabinieri. Anche dal 118 fanno sapere che l’uomo, precedentemente all’intervento dei carabinieri, aveva effettuato una telefonata, ma sempre molto confusa, non spiccicando bene parola a causa del troppo alcool in corpo.

Coniugi uccisi, "piano di Benno per depistare le ricerche dei cani". Rivelazioni sul giallo di Bolzano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.