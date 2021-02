Genova, donna uccisa a coltellate dall'ex compagno in pieno centro. L'uomo è in fuga

19 febbraio 2021 a

Femminicidio a Genova. Una donna è stata accoltellata nel centro storico ed è morta poco dopo. Era la titolare di una nota pantofoleria: Clara Ceccarelli, 70 anni. Attualmente ricercato un uomo: si tratta dell'ex compagno. La donna è stata aggredita alle 19.20 ed è stata lasciata agonizzante sul pavimento del proprio negozio mentre l’aggressore sarebbe fuggito a piedi, completamente sporco del sangue della vittima. Quando sono arrivati i soccorsi la donna era già deceduta.

Sul posto la polizia, gli agenti della scientifica e della squadra mobile insieme al pm di turno Giovanni Arena. L'uomo da tempo perseguitava la donna. Nell’ultima settimana era stato sorpreso a urinare sulla saracinesca del negozio mentre mercoledì la polizia era intervenuta in una scuola dove l’uomo era entrato per uccidersi provando a lanciarsi da una finestra. L’artigiano - secondo quella che è la ricostruzione di LaPresse - era in difficoltà economiche non per il Covid ma, sembra, per il vizio del gioco.

Secondo alcuni conoscenti la vittima avrebbe avuto tensioni con l’ex dopo la fine della relazione, risalente a circa un anno fa. Al momento dell’aggressione la donna era sola ma elementi utili a ricostruire l’accaduto potrebbero arrivare da testimoni, intervenuti nei momenti immediatamente successivi l’omicidio. Dalle prime informazioni la donna è stata colpita con almeno due fendenti che le sono stati fatali, probabilmente a collo e addome: "Sapevamo che aveva l’ho dei problemi ma non pensavano potessero arrivare a questi punti" hanno detto alcuni conoscenti. Sono in corso anche verifiche sull’esistenza di eventuali denunce pregresse pesentate dalla vittima.

