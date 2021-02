Caso Genovese, la difesa chiede di ascoltare audio dei video di Terrazza Sentimento

19 febbraio 2021 a

L'audio dei video delle diciannove telecamere di Terrazza Sentimento permetterebbero di capire se la ragazza era consensuale al rapporto sessuale estremo oppure se sia stata effettivamente vittima di una violenza. Ne sono convinti i legali di Alberto Genovese, l'imprenditore di Milano dal 6 novembre in carcere proprio per quanto accaduto nella sua abitazione. Gli avvocati Luigi Isolabella e Davide Luigi Ferrari hanno chiesto un incidente probatorio proprio per verificare gli audio di quelle immagini su cui si fondano le accuse nei confronti di Genovese che risalgono alla notte tra il 10 e l'11 ottobre.

Alla fine di una delle classiche feste nella sua proprietà al centro di Milano, l'imprenditore si chiuse nella sua camera con la 18enne e secondo le accuse avrebbe abusato di lei tenendola sotto sequestro per 24 ore. Sulla possibilità di una perizia sui video, a decidere sarà il giudice per le indagini preliminari Tommaso Perna. Ma in merito alla richiesta della difesa, ora anche i pm che stanno seguendo le indagini (Letizia Mannella, Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini) e il legale della ragazza, Luigi Liguori, faranno pervenire al gip le loro osservazioni. La Stampa spiega che da quello che è emerso, l'istanza riguarderebbe la nomina da parte del giudice di un perito che dovrebbe ascoltare e trascrivere gli audio dei filmati a circuito chiuso.

Le 19 telecamere sono nelle stanze della proprietà e anche nella camera dove si sarebbe consumata la violenza sessuale. Immagini che sono state definite raccapriccianti dai pochi che sino ad ora le hanno visionate. Il caso di Alberto Genovese continua ad essere al centro delle cronache e delle trasmissioni televisive. Nelle ultime due puntate di Non è l'Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7, hanno parlato due delle ragazze che dopo l'arresto hanno presentato denuncia nei confronti dell'imprenditore proprio per violenza sessuale.

