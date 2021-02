Pavia, donna morta in casa, il giovane compagno confessa: "Così l'ho uccisa"

18 febbraio 2021 a

a

a

Pavia, in manette per l’omicidio di Lidia è finito un 28enne, A.N., con il quale, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna aveva una relazione. Da qualche tempo il ragazzo, con problemi di alcolismo e senza fissa dimora, viveva a casa della vittima. Ultimamente, spiegano i carabinieri, aveva manifestato comportamenti violenti, tanto che Lidia aveva confidato a un’amica di volerlo allontanare da casa.

Ilenia Fabbri, la svolta: indagato l'ex marito per omicidio in concorso

Il cadavere di Lidia è stato trovato ieri dai carabinieri all’interno della vasca da bagno del suo appartamento al civico 4 di via De Pretis. È stato il datore della donna, preoccupato dall’assenza sul luogo di lavoro, a lanciare l’allarme: da giorni la donna non rispondeva al telefono, né aveva avvertito il principale o i colleghi che si sarebbe assentata per qualche tempo. Anzi l’uomo, dal cellulare della donna, nei giorni in cui sembrava essere scomparsa, aveva ricevuto dei messaggi ritenuti sospetti, tanto da decidere di telefonare all’ex marito per capire se fosse accaduto qualcosa. Il datore di lavoro e l’ex coniuge si erano quindi recati a casa di Lidia, bussando alla sua porta, senza però ottenere risposta. Temendo il peggio, hanno avvisato il 118 e i vigili del fuoco, che hanno forzato la serratura della porta d’ingresso, chiusa a chiave. Solo dopo aver sfondato una finestra sono riusciti ad entrare. Una volta all’interno, la macabra scoperta: il corpo di Lidia senza vita era nella vasca da bagno, coperto da un asciugamano e in stato di decomposizione.

Rosina Carsetti uccisa a Montecassiano: arrestati figlia e nipote della vittima

Gli investigatori hanno passato al setaccio la vita di Lina, scoprendo che da qualche tempo conviveva con un 28enne, poi arrestato. In meno di ventiquattro ore i carabinieri sono riusciti a scoprire l’indirizzo della nuova dimora del ragazzo: si era rifugiato a Milano, in un ostello di via Doria. Con sè aveva diverse carte bancomat di Lidia e tessere di supermercati, un cellulare e circa 190 euro in contati.

Nella stanza che aveva preso in affitto sono stati trovati i documenti della donna e un mazzo di chiavi dell’appartamento di via De Pretis. Portato negli uffici del Nucleo investigativo dell’Arma di Pavia, il giovane è stato interrogato dal procuratore Mario Venditti e dalla sostituta procuratrice Diletta Balduzzi. Nel corso dell’interrogatorio ha confessato di aver ucciso la compagna il 12 febbraio scorso al culmine dell’ennesimo litigio. Ha raccontato di aver strangolato la convivente nella vasca da bagno, continuando a vivere nell’abitazione fino al 15 febbraio. Ha poi ammesso di aver utilizzato il cellulare della vittima per scrivere dei falsi messaggi al datore di lavoro, con lo scopo di non allarmarlo per l’assenza della dipendente. In questi giorni ha anche prelevato somme di denaro dal conto corrente di Lidia. Arrestato, il 28enne è finito in carcere a Pavia. Per lui l’accusa è di omicidio volontario aggravato.

Genitori uccisi a Bolzano, l'autopsia: Laura Perselli morta per strangolamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.