Morto Raffaele Cutolo, il boss della camorra aveva 79 anni. Chi è

17 febbraio 2021 a

a

a

Morto Raffaele Cutolo, boss mafioso, fondatore della Nuova Camorra Organizzata, era ricoverato nel reparto sanitario detentivo del carcere di Parma. Aveva 79 anni: era il carcerato al 41bis più anziano. Il boss è morto dopo una lunga malattia, l'estate scorsa le sue condizioni erano peggiorate e il tribunale di sorvegliana di Bologna gli aveva negato il beneficio degli arresti domiciliari.

Tre razzi contro base della coalizione, ucciso un contractor | Video

Soprannominato 'O Professore dai suoi compagni di carcere, perché l'unico tra di loro capace di leggere e scrivere, Cutolo era originario di Ottaviano, nel comune di Napoli. A 22 anni commise il suo primo omicidio. è stato condannato a quattro ergastoli da scontare a partire dal 1995 in regime di 41 bis. Rinchiuso in diverse carceri italiane: nel 2000 viene trasferito nel carcere di Novara e dal 2007 al 2011 è stato detenuto nel carcere di massima sicurezza di Terni, nella cella che fu di Bernardo Provenzano. Successivamente è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza de L'Aquila ed infine in quello di Parma.

Nicki Minaj, lutto terribile: il padre Robert investito e ucciso da un pirata della strada

Negli anni Ottanta divenne l'uomo dei segreti del caso Cirillo, conducendo la trattativa con pezzi dello Stato e i vertici dell'allora Democrazia cristiana affinchè le Brigate rosse liberassero l'allora assessore regionale Ciro Cirillo, rapito il 27 aprile 1981 e liberato il 24 luglio 1981. Un enorme caso politico e giudiziario che si è trascinato per decenni e al quale si è dedicato quasi per una vita il giudice napoletano Carlo Alemi. L'allora giudice istruttore del tribunale di Napoli il 28 luglio 1988 firmò un lungo atto d'accusa: era l'ordinanza di oltre 1500 pagine con cui venivano rinviati a giudizio Cutolo e altri 14 imputati, in cui si raccontava come figure apicali della Dc avevano portato avanti una trattativa sul caso Cirillo con il padrino e fondatore della Nuova Camorra organizzata.

Rissa finisce a coltellate, muore ragazzo di 17 anni. Fermato studente minorenne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.