Corona, proposto rientro in carcere: a marzo udienza davanti al collegio di Sorveglianza

17 febbraio 2021 a

a

a

Il magistrato di sorveglianza di Fabrizio Corona nelle scorse settimane avrebbe proposto per lui la revoca del «differimento pena» in detenzione domiciliare e il conseguente ritorno in carcere.

Fabrizio Corona si sposa, dopo Nina Moric nozze con Lia Del Grosso: la manager di 47 anni pubblica le fedi nuziali | Foto

È quanto è emerso dall’udienza odierna relativa a un altro procedimento in cui si deve decidere se l’ex agente fotografico debba tornare in prigione. Da quanto si è saputo, il magistrato Marina Anna Luisa Corti avrebbe ravvisato una serie di violazioni alla prescrizioni incompatibili con il differimento pena. Per questo motivo i giudici del Tribunale di Sorveglianza hanno deciso di rinviare l’udienza di oggi all’8 marzo riunendo i due procedimenti in un’unica data. Dopo la discussione è atteso che il collegio vada in riserva per poi decidere se Corona, difeso dagli avvocati Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra, possa restare ai domiciliari o debba tornare in carcere per scontare la pena con fine termine nel 2024.

In aula in un'udienza a novembre il sostituto pg Antonio Lamanna - come ricordano molti quotidiani online ripercorrendo le ultime vicende di Fabrizio Corona - aveva invitato lo stesso ad attenersi "alle regole" e aveva proprio fatto riferimento alle sue 'comparsate' in tv. Dopo la diffida è arrivata quindi anche la proposta di revoca del differimento pena concesso in via provvisoria per la sua "patologia psichiatrica" e che, a inizio dicembre 2019, lo aveva fatto passare da San Vittore a un istituto di cura e poi a casa in detenzione domiciliare.

Dramma per Fabrizio Corona: "Rischio di perdere la vista per un malocchio"

La proposta, secondo quanto è stato possibile apprendere e che riporta tgcom24.mediaset.it - è legata ad alcune violazioni delle prescrizioni tra cui, pare, anche il continuo uso dei social network. Nelle sue prescrizioni c'è infatti il divieto all'uso dei social. Il giudice ha, comunque, deciso di proporre la revoca ai giudici, senza disporre, in attesa della decisione del collegio, il rientro in carcere di Corona in via provvisoria.

Asia Argento e Fabrizio Corona si baciano. Le foto infuocano i social

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.