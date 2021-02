Covid, bollettino 17 febbraio: in Italia altri 12.074 nuovi casi e 369 decessi. Calano terapie intensive e ricoveri

17 febbraio 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino del 17 febbraio: Sono 12.074 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 10.386 di ieri. In aumento i tamponi, 294.411, oltre 20mila più di ieri, ma il tasso di positività registra comunque un leggero rialzo e si attesta al 4,1% (ieri 3,8%). Sale il numero dei decessi, 369 oggi (ieri 336), per un totale di 94.540 vittime da inizio epidemia. Ancora in discesa i ricoveri: in terapia intensiva si registrano 31 pazienti in meno (ieri -15) con 113 ingressi del giorno, per un totale di 2.043, mentre i ricoveri ordinari sono 189 in meno (ieri -52), e scendono a 18.274. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Intanto continua a preoccupare la situazione delle varianti. Ci sono i primi quattro i casi positivi alla variante inglese del Covid rilevati in Basilicata. A confermarlo all'Agi è il capo della task force regionale, Ernesto Esposito. I casi riguarderebbero quattro persone residenti a Corleto Perticara, in provincia di Potenza, al momento in isolamento. "Si tratta dei primi casi in Basilicata, emersi - spiega Esposito - da tamponi inviati all'ospedale Spallanzani di Roma. Siamo in attesa di ricevere nei prossimi giorni l'esito di un'altra quindicina di tamponi". Esposito poi annuncia che in Basilicata a partire dalla fine del mese di febbraio partirà la vaccinazione anti covid del personale della scuola, in particolare dei docenti, e delle forze dell'ordine. "Riceveranno le dosi del vaccino AstraZeneca soggetti di età inferiore ai 55 anni" conclude Esposito.

La paura di una nuova diffusione del virus. Nella giornata di ieri, 16 febbraio, le forze di polizia impegnate nelle verifiche delle norme anti Covid hanno controllato 92.372 persone, delle quali 892 sanzionate amministrativamente e 5 denunciate per aver violato gli obblighi di quarantena. Secondo i dati diffusi online dal Viminale, i controlli hanno riguardato anche 12.153 tra esercizi ed attività, con 27 titolari sanzionati e 58 chiusure.

