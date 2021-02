Formia, diciassettenne morto accoltellato in una rissa. Fermato minorenne

17 febbraio 2021 a

a

a

Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato ferito da tre coltellate durante una rissa scoppiata nella serata del 17 febbraio a Formia, cittadina pontina del Basso Lazio Si tratta di Romeo Bondanese che è spirato poco dopo il ricovero in ospedale a causa delle ferite una delle quali, letale, al collo. Altri due ragazzi di 16 e 18 anni sono rimasti feriti. La vittima, insieme ai suoi amici, era stata coinvolta in uno scontro violento in Via Vitruvio, sul lungomare di Formia.

Rissa sul piazzale, quattro denunce e multe per assembramento

Secondo quanto ricostruito dalla polizia la rissa è scoppiata fra un gruppo di ragazzi del posto e uno arrivato da Caserta. Il tutto davanti a un locale. A un certo punto sarebbero spuntate fuori le lame e la rissa è finita nel sangue. La posizione del ragazzo fermato è all'attenzione dei magistrati della Procura minorile di Roma mentre la Procura di Cassino verificherà se nella rissa hanno partecipato anche maggiorenni.

Il ragazzo fermato, secondo quanto riporta Il Mattino, sarebbe un giovane calciatore ospite del convitto dell'Alberghiero di Formia. Gli investigatori hanno interrogato per ore decine di testimoni. Continuano le indagini per identificare gli altri partecipanti alla rissa.

Maxi rissa in piazza San Francesco. Calci e pugni, poi il fuggi fuggi all'arrivo dei carabinieri

ll commissario prefettizio di Formia, Silvana Tizzano, ha proclamato il lutto cittadino per domani 18 febbraio. "Ravvisata l’esigenza di manifestare il profondo cordoglio dell’amministrazione comunale e ritenendo di interpretare gli analoghi sentimenti di dolore e di smarrimento della comunità di Formia – si legge nell’ordinanza – invita tutti gli esercizi commerciali e le realtà produttive presenti ad un’attività consona allo spirito del lutto cittadino; le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sindacali, sociali, culturali e produttive ad esprimere il cordoglio e la commozione nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’ultimo Dpcm; i dirigenti scolastici ed il corpo docente delle scuole a promuovere opportunità di riflessione e confronto con gli studenti sui temi sollevati dal tragico avvenimento”.

Rissa in centro storico: i ragazzi offrono cinque mila euro di risarcimento alla vittima





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.