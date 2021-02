Chi l'ha visto? Stasera novità sui coniugi uccisi a Bolzano: Laura ammazzata con una corda stretta al collo, non si è difesa

17 febbraio 2021 a

Va in onda una attesa puntata di ’Chi l’ha visto?’, stasera mercoledì 17 febbraio alle 21.20 su Rai3. Sono annunciati servizi e collegamenti sull’omicidio di Peter e Laura a Bolzano per il quale è accusato il figlio Benno che si trova in carcere dichiarandosi innocente. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli si è occupata fin dall'inizio del caso di Bolzano. Da quando cioè, era il 4 gennaio, non si avevano più notizie della coppia.

Dai primi dati ufficiali dell’autopsia svolta dal professor Dario Raniero dell’Università di Verona è arrivata la conferma che Laura Perselli è sicuramente stata uccisa per strangolamento ed il suo assassino le ha tolto la vita utilizzando una corda che può essere assolutamente compatibile con quelle utilizzate per arrampicare in montagna e che Benno Neumair aveva in casa.

Laura Perselli - secondo quanto riferisce altadige.it - non avrebbe reagito per evitare di morire assassinata la sera del 4 gennaio scorso. Sul suo corpo l’anatomopatologo Raniero non ha infatti rilevato alcuna ferita da difesa. Un particolare che avanzerebbe l'ipotesi di premeditazione e anche la conferma che i coniugi sarebbero stati uccisi in tempi diversi: prima Peter e poi a distanza di circa 4 ore la moglie Laura.

L’eliminazione fisica di Peter Neumair e Laura Perselli avvenuta in casa, sarebbe stata vissuta da Benno, in carcere con l’accusa di doppio omicidio e occultamento di cadavere, come una svolta positiva della sua vita, una sorta di liberazione psicologica.

Al punto che pochi giorni dopo la scomparsa del padre e della madre, Benno andò dall’estetista per un trattamento di dermopigmentazione. All’epoca Benno Neumair era ancora un uomo libero. Furono proprio le operatrici del centro estetico bolzanino a riconoscerlo. Il corpo di Peter si cerca ancora nell'Adige dove è stato trovato quello di Laura.

Chi l'ha visto tratterà stasera anche della morte di Ilenia a Faenza. Qualcuno l’ha brutalmente uccisa in pochissimi minuti, l’ex marito è indagato, ma ci sono ancora tanti aspetti oscuri. Continua anche la vicenda della minorenne scappata di casa, i suoi video su Tik Tok e gli adulti coinvolti. E come al solito gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

