Vercelli, muore a tre anni. In prognosi riservata la sorella di sei. Drammatico incidente stradale

E' morta una bambina di poco più di tre anni che nella serata di lunedì 15 febbraio era rimasta coinvolta in un incidente stradale in provincia di Vercelli, tra Tronzano e Borgo D'Ale sulla strada provinciale numero 11, al chilometro 47. Troppo gravi ed estese le ferite che erano state riportate dalla piccola. I medici fatto di tutto per cercare di salvarle la vita, ma purtroppo non è stato possibile. Dopo un primo arresto cardiaco era stata rianimata e trasportata in elisoccorso al Regina Margherita di Torino dove però purtroppo è deceduta.

Nello scontro è rimasta ferita anche la sorellina che di anni ne ha sei e che rimane in prognosi riservata. Le due bimbe viaggiavano nell'auto che era condotta dalla loro mamma. La donna è stata ricoverata all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, ma le sue condizioni non sembrano essere gravi. La famiglia vive nella provincia di Vercelli, così come l'automobilista che è rimasto coinvolto nell'incidente e che anche lui è stato trasportato al Sant'Andrea in condizioni che non sembrano destare preoccupazioni. Lo scontro si è verificato intorno alle 19 di ieri, lunedì 15 febbraio.

A schiantarsi sono state una Fiat Punto e una Mercedes. Una delle due auto è addirittura finita capovolta in un campo. I soccorritori sono arrivati velocemente sul posto. Si sono immediatamente resi conto delle condizioni disperate delle due piccine ed è stato immediatamente organizzato il trasporto in elicottero al Regina Margherita di Torino.

Il cuore della bimba di tre anni si è fermato e la piccola è stata rianimata, ma purtroppo poi non ce l'ha fatta. Sul posto della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini del 118 e i carabinieri di Cigliano che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente, visto che ancora non sono chiare le motivazioni che hanno causato lo scontro all'altezza dell'incrocio per Borgo d'Ale.

