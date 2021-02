Niente sci, impianti di risalita chiusi fino al 5 marzo. Firmata l'ordinanza

14 febbraio 2021 a

Gli impianti sciistici di risalita non riaprono. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una ordinanza per l'ulteriore stop almeno fino al 5 marzo, giorno in cui scadrà l'attuale Dpcm del 14 gennaio. Speranza ha ufficializzato il provvedimento dopo una riunione avvenuta al ministero, al termine di una giornata in cui l'allarme del Cts, di Walter Ricciardi e di altri esperti della sanità, è stato chiaro e ribadito senza giri di parole: riaprire gli impianti significa favorire nettamente la diffusione del virus. Sono le varianti a preoccupare ulteriormente il Cts che insieme a Ricciardi ha sempre sostenuto che la riapertura avrebbe moltiplicato i rischi di diffusione. Concetto diventato sempre più perentorio.

Tra l'altro Ricciardi è stato molto duro nelle ore precedenti alla decisione, sottolineando che è urgente cambiare subito passo e aumentare le restrizioni per cercare di limitare la diffusione del Covid 19. Ha parlato della necessità di un rigido lockdown per tutto il Paese, prevedendo la chiusura di ogni scuola e lasciando aperte soltanto le attività considerate essenziali. A suo avviso "la strategia di convivenza con il virus che è stata adottata è inefficace e ci condanna alla instabilità con un alto numero di morti ogni giorno". Ha ribadito in maniera perentoria che gli assembramenti non sono assolutamente compatibili con il contrasto alla pandemia da Covid 19.

Una posizione tenuta dal Cts, ma anche da altri esperti come ad esempio il professor Andrea Crisanti che non ci è andato per il sottile. Dichiarazioni durissime quelle che ha rilasciato all'agenzia AdnKronos: "Tra una settimana - ha detto - la variante inglese si diffonderà ad una velocità senza precedenti e qui c'è chi parla di riaprire tutto. La colpa è dei politici". Anche sulla questione degli impianti sciistici era stato molto netto: "Sembra che i consulenti del ministero si siano svegliati. Riaprirli adesso sarebbe una follia totale".

