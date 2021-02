Long Covid, donne più colpite degli uomini. Casi anche tra i bambini

14 febbraio 2021 a

Sviluppare sintomi prolungati di Covid 19 è più probabile per le donne che per gli uomini: il doppio. Ma soltanto fino all'età di sessanta anni perché poi il rischio diventa simile. E sono proprio l'età avanzata e l'indice di massa corporea i fattori che complicano il dover affrontare quello che ormai è stato definito il Long Covid. Di recente, inoltre, i sintomi persistenti dopo la diagnosi iniziale di Coronavirus, sono stati registrati anche nei bambini. E' stato l'Istiututo Superiore di Sanità a fare il punto sulle conoscenze scientifiche legate al virus. Il Long Covid è caratterizzato da una serie di sintomi per persistono per due mesi oltre la normale convalescenza, come per alcune sindromi post infettive dei focolai di Ebola e di Chikungunya.

In particolare si va incontro a stanchezza persistente, mancanza di respiro, perdita dell'olfatto, mal di testa, debolezza muscolare, tachicardia, febbre, ma anche disturbi intestinali e rash cutanei. I particolari non sono ancora chiari perché esistono pochi dati divisi per sesso e solo sull'incidenza relativa sulla popolazione adulta. I fattori responsabili della sindrome di una reazione autoimmune, probabilmente sono indotti dallo stesso virus che potrebbe presentare similitudini con componenti dell'organismo (mimetismo molecolare) e fare quindi generare anticorpi che possono reagire anche contro i nostri organi o tessuti provocando i sintomi sopra descritti.

L'Iss sottolinea che l'ipotesi autoimmune potrebbe giustificare la maggiore incidenza registrata nel sesso femminile in cui la risposta immune è sempre più forte: negli uomini le forme di malattia sono più gravi, nelle donne più frequenti le forme di reazioni autoimmuni. Sono molto numerosi i pazienti che pur diventando negativi al Covid 19, continuano ad accusare sintomi molto pesanti che in diversi casi arrivano addirittura a limitare la loro attività quotidiana e rendono complessi anche gesti come salire una rampa di scale o restare a lungo concentrati.

