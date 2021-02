Valanghe sui monti Giovo e Cusna nell'appennino modenese: un morto e diverse persone soccorse

13 febbraio 2021 a

a

a

Due valanghe hanno interessato l'appennino modenese e reggiano nella giornata di oggi, sabato 13 febbraio. Una sul monte Giovo, nel comprensorio del Cimone, dove c'è stato un morto e altre due persone che sono riuscite a uscire dalla neve e sono state tratte poi in salvo dai carabinieri, che nel frattempo avevano raggiunto l'area.

Valanga al Sestriere, due scialpinisti dispersi: il segnale di uno dei cellulari sotto la slavina

L'altra valanga ha interessato il monte Cusna, sul versante reggiano dello stesso comprensorio. In questo caso sarebbero ancora tre le persone coinvolte, fortunatamente tutte illese. Il soccorso alpino è al lavoro in queste ore per recuperare tutte le persone investite dalla valanga: una di queste è già stata tratta in salvo, per le altre il recupero è in corso. I tre sono coscienti e sembra non abbiano riportato traumi. Proseguono comunque accertamenti per verificare non vi siano altre persone coinvolte. I soccorritori intervenuti hanno dovuto raggiungere la zona, nei pressi della cima, a piedi per via delle condizioni meteo che rendono impossibile il decollo dell’elicottero. Nel Modenese l’intervento di carabinieri e soccorso alpino è in corso, precisamente a Pieve Pelago, sul Monte Giovo, sopra Lago Santo.

Scialpinisti travolti da valanga. Uno è in gravi condizioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.