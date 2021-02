Rosina Carsetti uccisa a Montecassiano: arrestati figlia e nipote della vittima

12 febbraio 2021 a

Sono giunte a una svolta le indagini sull’omicidio di Rosina Carsetti, uccisa la sera della vigilia di Natale presso una villetta di Montecassiano in provincia di Macerata. I carabinieri del comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Arianna Orazi ed Enea Simonetti, rispettivamente figlia e nipote della vittima. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Macerata.

I reati contestati sono concorso in omicidio volontario premeditato, pluriaggravato dalla minorata difesa della vittima. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti la figlia avrebbe anche diretto e organizzato la cooperazione dei complici e si sarebbe resa responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre. Sarebbe coinvolto anche il marito settantanovenne della donna, Enrico Orazi, nei cui confronti però il giudice non ha disposto misure cautelari personali.

Proprio per le vessazioni e le violenze verbali, appena 4 giorni prima di venir uccisa, Rosina Carsetti si era rivolta, con un'amica fidata, al centro antiviolenza di Macerata, chiedendo una consulenza legale per difendersi dai familiari per il martedì successivo. Un appuntamento a cui non è mai arrivata.

Le indagini sono state lunghe e qualcosa, anzi molti elementi, non tornavano agli inquirenti. Dagli orari - riferisce repubblica.it - alle testimonianze degli amici e dei vicini di casa, dalla dinamica del delitto all'autopsia sul corpo di Rosi, dai rilievi nella villetta a quelli sulle telecamere, dall'analisi di cellulari e pc fino agli esami sul materiale sequestrato, troppi i dubbi e le discordanze rispetto al racconto di Arianna, Enea ed Enrico. Oggi i primi due, la figlia di 49 anni e il nipote di 21, sono finiti in carcere per aver ucciso la donna. Una svolta nelle indagini che per molti addetti ai lavori che hanno seguito la vicenda, era attesa.

