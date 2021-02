Alessandra Moretti, bomba carta esplosa nella notte nei pressi della casa di Vicenza. Avviate le indagini

11 febbraio 2021 a

Una bomba carta è esplosa nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 febbraio nei pressi della casa dell'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, che abita a Vicenza. A darne notizia è stata la stessa Moretti, attraverso i canali social. "La notte scorsa è stato fatto esplodere un ordigno nei pressi della mia casa a Vicenza, per fortuna senza conseguenze. Io e la mia famiglia stiamo bene. La magistratura e la polizia stanno indagando e ho grande fiducia nel loro lavoro. Ho ricevuto tantissimi messaggi e ringrazio davvero tutti per la solidarietà, espressa dai miei concittadini e dai colleghi. Mi auguro si sia trattato semplicemente di un gesto goliardico senza implicazioni violente", ha scritto in un post su facebook.

Immediata la solidarietà del Pd, espressa dal capogruppo in Senato Marcucci, così come quella della deputata di Italia Viva, l'ex ministro delle politiche agricole e forestali, Teresa Bellanova. "Le indagini sono ancora in corso ma se fosse confermata la pista dell’intimidazione, sarebbe un fatto gravissimo e spaventoso, da condannare con forza. Alessandra - prosegue - è un’amica sincera, una donna capace, energica, onesta e competente, da sempre al servizio dei cittadini. A lei va il mio affetto e la mia solidarietà. Saremo sempre al suo fianco contro ogni forma di odio e violenza", ha scritto l'ex esponente Pd, solidarizzando con la collega parlamentare.

Secondo la Cgil del Veneto l'episodio potrebbe avere a che fare con l'impegno dell'europarlamentare per i migranti sulla rotta balcanica: "Saranno gli inquirenti a indagare sulla matrice e sul destinatario del grave atto intimidatorio, anche se sono forti i sospetti che sia proprio l’eurodeputata del Partito democratico l’obiettivo di chi pensa, con la violenza, di condizionare la vita pubblica e il confronto politico. Siamo certi che Alessandra non si lascerà intimorire e proseguirà il suo prezioso impegno, che in questi giorni l’ha portata sulla rotta balcanica dove i migranti vivono in condizioni inaccettabili, dopo essere fuggiti da situazioni disperate nei propri paesi di origine", ha scritto il sindacato.

