Empoli, un morto dopo esplosione in falegnameria. Un'altra persona ferita

09 febbraio 2021 a

E' morto dopo l'esplosione che si è verificata nella sua falegnameria. Il dramma è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 9 febbraio a Empoli in una bottega artigiana per la lavorazione del legno in via Portome. Un boato, il fumo, poi la tragedia. Da quanto si è appreso sono ancora in corso gli accertamenti per capire quanto è accaduto. Secondo una prima ricostruzione sarebbe esploso uno dei compressori che venivano utilizzati per alimentare i macchinari.

Un'altra persona presente nel laboratorio è invece rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono gravi. L'esplosione ha causato ingenti danni anche alla struttura e la strada è stata chiusa. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Empoli, la Misericordia. Sul posto anche gli addetti alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl.

Continuano dunque le morti sul lavoro. Solo qualche giorno c'era stata una tragedia in un cantiere edile vicino Savona. Un operaio è stato travolto dalle macerie di un immobile in ristrutturazione che, per cause che sono ancora da accertare, è crollato. È successo all’interno di un cantiere edile dove un operaio che si stava occupando della ristrutturazione di un edificio è rimasto schiacciato dal cedimento di una volta. Travolto dalle macerie l’uomo è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto nel centro della cittadina poco distante dalla sede del comune. Nel crollo oltre alla volta che sosteneva il piano superiore della casa è andata distrutta una parte dell’abitazione confinante dove abita una famiglia di tre persone. A crollare è stata la camera del bambino in quel momento assente perché a scuola. Si trovava invece all’interno dell’abitazione la compagna del papà del bambino che ha provato ad avvertire gli operai ma non ha fatto in tempo assistendo al crollo. Insomma è stata sfiorata una tragedia ancora più grave.

