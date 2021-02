Morto l'alpinista Cimenti sotto una valanga al Sestriere. Con lui un amico

08 febbraio 2021 a

Carlo Alberto Cimenti, detto Cala, leggenda dell’alpinismo, è morto travolto da una valanga sulle montagne di Sestriere (Torino). Era insieme a un amico, Patrick Negro, di Pragelato, racconta La Stampa. Appena due anni fa Cala era giunto in cima alla nona vetta più alta del mondo: il Nanga Parbat, nel Pakistan, una delle cime più pericolose del mondo. Aveva 45 anni e tra meno di una settimana, il 14 febbraio, avrebbe compiuto il compleanno. A tradirlo è stata una montagna di casa, scalata mille volte e che conosce come le sue tasche.

Nel pomeriggio avevano dato l'allarme i familiari, preoccupati per non averli visti rientrare dall'escursione di scialpinismo. Hanno chiamato i carabinieri e poi sono entrati in azione i volontari del soccorso alpino e la guardia di finanza, trasportati in quota da un'eliambulanza del 118. La prima ricognizione da valle con il binocolo, aveva mostrato l’ampio distacco di neve proprio nella zona della Cima del Bosco e del Col Chalvet, al confine tra i comuni di Cesana e Sauze di Cesana. Poi il segnale del cellulare di Cimenti è stato localizzato in profondità sotto la valanga e la terribile scoperta. Una tragedia per tutto il mondo dell'alpinismo.

Cimenti, che due anni fa aveva sposato Erika Siffredi anche lei alpinista dopo una proposta di nozze sull'Himalaya, aveva ottenuto nel 2015 l'onorificenza Snowleopard per aver raggiunto tutte e cinque le montagne più alte (oltre 7000 metri) delle catene montuose del Pamir e del Tien Shan e, discendendole con gli sci, diventando di fatto il primo italiano a ottenere questo tipo di riconoscimento. Sempre in Pakistan era scampato alla morte nel luglio del 2019 sul Gasherbrun VII: in quell'occasione il suo compagno di scalata e discesa, il medico Francesco Cassardo, era precipitato con gli sci era rimasto gravemente ferito e lui lo aveva salvato, prestandogli soccorso.

