Valanga al Sestriere, due scialpinisti dispersi: il segnale di uno dei cellulari sotto la slavina

Due persone risultano disperse, in seguito a una valanga, nella zona del Sestriere in provincia di Torino. Da una prima ricognizione effettuata da valle con il binocolo è stato notato il distacco della valanga nella zona della Cima del Bosco e del Col Chalvet, al confine tra i comuni di Cesana e Sauze di Cesana. Un'eliambulanza 118 ha portato in quota le prime squadre per una ricognizione sulla valanga: decine le persone impegnate.

I tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese sono stati allertati poco fa dai carabinieri di Sestriere, a loro volta sollecitati da alcuni familiari dei dispersi, per il mancato rientro di due scialpinisti. Secondo le prime indiscrezioni che trapelano dal luogo dei soccorsi si tratta di due torinesi: il segnale del cellulare di uno degli sciatori è stato localizzato proprio sotto la valanga che si è staccata nella zona del grosso canalone che scende verso la Valle Argentera.

