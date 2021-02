Roma, focolaio Covid nel campo rom di Castel Romano: 12 contagi

08 febbraio 2021 a

a

a

Focolaio Covid nel campo rom di Castel Romano, uno dei più vasti della Capitale. Il problema è venuto alla luce dopo uno screening portato a termine dalla Asl Roma 2. Sono state 300 le persone testate, tra queste 12 sono risultate positive. Le persone infettate - si legge in una nota dell'unità di crisi della Regione Lazio - fanno riferimento a un'unica famiglia e a portare la malattia nel campo sarebbe stato il capo famiglia. "I casi sono stati isolati e la Asl Roma 2 sta eseguendo l’indagine epidemiologica", comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Non ci sarebbe quindi, riferisce l'Adnkronos citando fonti qualificate, alcuna vittima all'interno dell'insediamento come invece trapelato in un primo momento.

Locatelli sui vaccini: "Immunizzare il 70% della popolazione entro settembre è ancora possibile"

Intanto nella Capitale scoppia la polemica. “La notizia di un aumento di contagi nel campo rom di Castel Romano aggiunge, alle già gravi carenze e criticità di quell’insediamento, anche il rischio di diffusione esponenziale del virus tra i presenti. Non solo. Come riportato dalla stampa sembra, inoltre, che gli occupanti possano entrare e uscire senza controllo dal campo, trasformandosi così in potenziali vettori di trasmissione", dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi. Sul tema intervengono anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo e il responsabile regionale del dipartimento sicurezza di FdI, Federico Rocca: "Il focolaio Covid che si è sviluppato all’interno del campo rom di Castel Romano è frutto dell’irresponsabile atteggiamento dell' amministrazione comunale. Se è vero, infatti, che già lo scorso 3 febbraio, come testimoniato da alcune foto, operatori della Asl erano arrivati in massa nell’accampamento sulla Pontina per effettuare dei tamponi ai residenti, è probabile che Roma Capitale fosse stata informata della situazione e non ha fatto nulla per far si che degenerasse".

In Italia immunità di gregge solo ad agosto 2023: allarmante rapporto Fondazione Hume

I due esponenti di Fratelli d'Italia dunque chiedono provvedimenti drastici: "Ci aspettiamo ora che alla luce dei fatti e per salvaguardare la salute dei residenti nel campo e di tutti quelli che abitano intorno, la Regione Lazio metta in isolamento il campo e la dichiari zona rossa. Un provvedimento utile e non rimandabile".

Coronavirus, identificata la variante brasiliana a Chiusi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.