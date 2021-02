Milano donna uccisa a coltellate in strada. Fermato il convivente

08 febbraio 2021 a

Donna uccisa in strada a Milano, fermato il convivente. Si tratta di un albanese di 43 anni. Sarebbe stato lui, secondo gli inquirenti, ad uccidere Luljeta Heshta, 47 anni nella serata di domenica 7 febbraio. La donna è stata accoltellata cinque volte, tre alla schiena e due alle gambe, in strada a Pedriano di San Giuliano Milanese, comune alle porte di Milano.A rendere noto il provvedimento cautelare è stato il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro. L’uomo non ha ammesso le sue responsabilità, "nonostante contro di lui ci siano indizi plurimi".

Il fatto è avvenuto nella serata di domenica, sono stati alcuni passanti a chiamare le forze dell'ordine per segnalare un uomo vestito di nero che inseguiva una prostituta. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto non lo hanno trovato. La donna, di origine albanese, da quanto si è appreso era regolare in Italia. La strada lungo la quale è stata aggredito è abitualmente frequentata da prostitute, che lasciano sul ciglio sedie in plastica dove aspettano l'arrivo di clienti. Una di queste sedie, verde, è vicino al luogo dove domenica intorno alle 13 la donna è stata aggredita e uccisa.

La donna era ancora viva quando sono arrivati i soccorsi, allertati da alcuni automobilisti che hanno assistito all'inseguimento e all'aggressione. È stata subito trasportata all'ospedale Humanitas dove i medici hanno tentato invano di salvarle la vita. La 47enne, che lavorava come prostituta e aveva qualche piccolo precedente, aveva addosso i segni di 5 coltellate - 2 alla gamba sinistra e 3 alla schiena -, a conferma del fatto che l'assassino si è accanito su di lei e che con ogni probabilità l'ha sorpresa alle spalle. Ora per la Procura di Lodi il sospettato numero uno è il convivente della donna. Da quello che si è appreso sarebbe stato ascoltato a lungo dagli inquirenti e la sua versione non ha convinto.

