Bolzano, coppia scomparsa. Ritrovati nel fiume Adige gli scarponi di Peter Neumair

Coppia scomparsa a Bolzano, il fiume Adige ha restituito gli scarponi di Peter Neumair. Il particolare, finora inedito, è stato rivelato dal quotidiano Alto Adige. Un nuovo colpo di scena nel giallo legato alla scomparsa di Peter e della moglie Laura Perselli. Il ritrovamento delle calzature nel fiume, secondo quanto emerge, avrebbe spinto nei giorni scorsi gli inquirenti a tentare la strada di abbassare la portata del fiume. Decisione che è stata decisiva per il ritrovamento del cadavere della donna avvenuto nella tarda mattinata di sabato 6 febbraio.

Gli scarponi grigi erano nel fiume. Era stato il figlio Benno, in carcere accusato di aver ucciso i genitori, a dire che il padre era uscito con quelle scarpe ai piedi. Il corpo di Laura Perselli è stato ritrovato poche centinaia di metri a nord del ponte di San Floriano non lontano dall'abitato di Laghetti. I familiari hanno riconosciuto la donna, ora si attende conferma dall'analisi del Dna. Si attendono altre risposte dall'autopsia. Per esempio, l'acqua gelida, potrebbe aver preservato il cadavere e dunque potrebbero essere visibili i segni dell'aggressione. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, la donna, come il marito sarebbero stati strangolati dal figlio Benno che poi si è disfatto dei cadaveri gettandoli nel fiume lungo la strada che divide la sua abitazione da quella della fidanzata. Il trentenne, in carcere da fine gennaio, continua a professare la sua innocenza. Quando i legali sabato pomeriggio gli hanno detto del ritrovamento della madre morta sarebbe scoppiato a piangere in cella. "Non sono stato io, mia mamma non c'è più" ha detto agli avvocati disperato.

Intanto le ricerche sul fiume Adige per ritrovare anche il corpo di Peter sono state sospese almeno fino a martedì 9 febbraio. Le condizioni metereologiche non consentono infatti di portare avanti le ricerche che, tuttavia, riprenderanno non appena terminerà l'ondata di maltempo che sta investendo la zona.

