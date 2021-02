Sgozzata in casa a Faenza, familiari interrogati: l'assassino entrato dal garage

07 febbraio 2021 a

Resta un mistero il delitto di Faenza. Il giorno dopo l'omicidio di Ilenia Fabbri, 46 anni, sgozzata in casa a Faenza nella prima mattina di sabato 6 febbraio, la polizia Scientifica è tornata questa mattina nell'abitazione per compiere nuovi rilievi. La casa è in via Corbara. La morte della donna al momento è un autentico giallo.

Sempre in mattinata la Procura di Ravenna, come riferisce Il Resto del Carlino, ha affidato l'autopsia del corpo della donna, che lavorava in una concessionaria di Imola, al medico legale veronese Franco Tagliaro. Ilenia è stata sgopzzata e si cercherà di capire se il taglio alla gola sia la sola causa di morte o se siano stati inferti altri colpi contro di lei. Ieri la Scientifica era rimasta a lavorare a lungo alla ricerca di indizi nel garage, da dove potrebbe essere entrato o uscito l’assassino.

Gli inquirenti hanno sequestrato un coltello che potrebbe corrispondere all’arma del delitto: si tratta di una lama da pane maldestramente ripulita in un lavello e che avrebbe provocato un taglio da sinistra verso destra presumibilmente inferto da tergo. Una dinamica che in prima battuta fa pensare - secondo la fonte - a una colluttazione al termine della quale l’aggressore ha sgozzato la donna dopo averla immobilizzata da dietro.

Il Procuratore capo facente funzione Daniele Barberini ha parlato di indagini a 360 gradi. Ma gli sforzi degli inquirenti puntano da subito a scandagliare la vita della 46enne, tra familiari, amici, conoscenti e vicini di casa. La pista del ladro non è affatto scartata, comunque.

Al momento non ci sono indagati e gli interrogatori sono stati fatti alle persone informate sui fatti, continuati fino alle 2 di notte e sono ripresi oggi, domenica. In particolare sono stati sentiti la figlia, l'amica di questa presente in casa al momento del delitto, l'ex marito Claudio, titolare di una officina di Faenza, e il nuovo compagno della vittima.

