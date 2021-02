Roma, l'attore Alex Van Damme colpito con una pietra. Arrestato l'aggressore

07 febbraio 2021 a

Attore aggredito da un conoscente che lo ha colpito al volto con una pietra. La vittima è Alex Van Damme. 44 anni, che è stato aggredito con un sanpietrino al culmine di una lite. E' accaduto nella notte del 6 febbraio a Roma all'altezza del lungotevere dei Cenci vicino a piazza delle Cinque Scole, a Roma.L'aggressore, secondo una prima ricostruzione, avrebbe tentato di colpire la vittima anche con un pezzo di vetro. Dai primi accertamenti sembra che il motivo della lite sia legato a motivi economici. Van Damme aveva chiesto la restituzione di una somma di denaro prestata all'aggressore, un quarantenne iracheno.

L'ex attore, ferito, ha raggiunto e chiesto aiuto a una pattuglia dei carabinieri in servizio di vigilanza al "ghetto ebraico". I militari hanno allertato la stazio di Roma Piazza Farnese. Intervenuti sul posto, i carabinieri hanno rintracciato l’aggressore poco distante dal luogo della lite. Rinvenuti anche il sanpietrino e il coccio di bottiglia ancora intrisi di sangue. Van Damme è stato trasportato al Policlinico Umberto I per un trauma cranico, ferite alla bocca e al naso e traumi addominali e cervicali, riportando 21 giorni di prognosi. Non è in pericolo. Anche il suo aggressore è stato medicato in ospedale per una lieve ferita alla mano. È stato poi arrestato con l’accusa di lesioni personali gravi e portato in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Alex Van Damme è cresciuto in Cina dove ha iniziato la sua formazione sportiva che è proseguita poi in Thailandia, isola dei Mojthai, imparando la Thai Boxing con il maestro Jokoarà. Ha il campionato mondiale di Kick-Boxing nel 1992 in Germania (Berlino). Per diventare attore ha partecipato a otto stage di recitazione presso l'Actor's Studio di Los Angeles. Ha recitato in diverse pellicole ("“A spasso nel tempo” di Carlo Vanzina, "Terra Bruciata", "Ponte Milvio", solo per fare qualche esempio) e a diverse serie tv come Carabinieri, Distretto di polizia, Ris o squadra antimafia.

