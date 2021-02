Covid, 13.442 nuovi casi e 385 morti in Italia. Tasso di positività al 4,7%

06 febbraio 2021 a

Coronavirus, il bollettino del ministero della salute: nelle ultime 24 ore in Italia sono 13.442 i nuovi casi di coronavirus e 385 i morti. Dati in lieve calo rispetto a ieri quando erano stati registrati 14.218 nuovi positivi e 377 vittime. Sono i numeri dell'aggiornamento sull'andamento della pandemia del 6 febbraio 2021. Il tasso di positività si attesta al 4,7%, anche questo in leggero calo rispetto al giorno precedente.

Le terapie intensive sono 32 di meno (ieri -9) con 144 ingressi del giorno, e scendono a 2.110. I ricoveri ordinari sono 167 in meno (ieri -168), 15.408 in tutto. Da ieri sono stati registrati altri 385 morti che portano il totale delle vittime a 91.003 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 282.407 tamponi, 2mila più di ieri, quando erano stati 270.507. Insomma i numeri rimangono in linea con quelli degli ultimi giorni. Numeri che testimoniano anche un lieve calo della pressione negli ospedali ma che rimangono, comunque, importanti.

Intanto sono arrivate all'aeroporto militare di Pratica di Mare (Roma) le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca, a quanto fa sapere la Difesa. Nei prossimi giorni, salvo imprevisti, saranno distribuite nei centri di somministrazione nelle varie regioni. Inizialmente era previsto che le dosi arrivassero in Italia il prossimo 15 febbraio. In Belgio il vaccino di AstraZeneca sarà somministrato solo agli adulti tra i 18 ed i 55 anni. Lo ha reso noto la task force per le vaccinazioni belga. Con la consegna di 443mila dosi del siero, nei prossimi giorni, è prevista l'immunizzazione di gruppi di lavoratori più a rischio, tra questi la polizia.

Ha superato intanto quota un milione il numero di italiani che ha effettuato anche il richiamo vaccinale. L'indice Rt resta stabile allo 0,84. Con l'arrivo dei nuovi vaccini si spera di velocizzare la campagna vaccinale.

