Cuneo, la tragica minaccia in chat: "Gioca con me o mi uccido". Tredicenne salvato dall'amica

06 febbraio 2021 a

a

a

Minaccia di uccidersi in chat, ma viene salvato dall'amica che stava messaggiando con lui che ha chiamato la polizia. Protagonista un tredicenne del Varesotto che era entrato in contatto con una coetanea di Cuneo. L'adolescente, stando alla ricostruzione della polizia, avrebbe scritto alla ragazzina: "Gioca con me o mi uccido". La tredicenne avrebbe dovuto rispondere alle domande del coetaneo. Le risposte avrebbe determinato per lui delle punizioni corporali fino al suicidio.

E' stata la madre della 13enne a chiamare la polizia,che è intervenuta nella sua casa del ragazzo e lo ha preso in custodia. Il caso è stato segnalato ai servizi sociali e alla procura presso il tribunale dei minori di Milano.

Influencer di Tik Tok denunciata per istigazione al suicidio con video pericolosi. Un follower le scriveva: "Se mi saluti mi butto dalla finestra"

I due ragazzini si erano "conosciuti" in una chat WhatsApp. Subito dopo è arrivata la richiesta dell'adolescente di partecipare al "gioco". Se entro le 14 del giorno successivo la ragazzina non avrebbe partecipato lui minacciava di uccidersi. A quel punto la giovane si è confidata con la madre che ha chiamato la polizia postale. Sono subito scattate le indagini che hanno portato gli agenti a risalire al ragazzo, residente a Varese, e a rintracciare la madre che in quel momento si trovava al lavoro a Milano. In casa del ragazzo gli agenti hanno trovato anche un dispositivo nel quale era stato impostato un conto alla rovescia. L'orario della "fine" era compatibile con quello riferito dalla ragazzina nella testimonianza.

Tik Toc bloccato, Sgarbi: "Garante della privacy si è svegliato"

Un altro caso di challenge e simili giochi della rete, con il rischio di tragedie che coinvolgono adolescenti e giovanissimi. nelle scorse settimane sono stati diversi i casi di adolescenti che hanno messo in atto dei gesti autolesionisti dopo aver partecipato a delle catene sul web e sulle chat dei social. L'attenzione della polizia postale e le indagini veloci degli agenti di Cuneo in questo caso hanno evitato la tragedia.

Social e minori, il Garante apre fascicolo anche su Facebook e Instagram dopo la morte della bambina di dieci anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.