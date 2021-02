Rovigo, uccide il padre con il machete. Arrestato ragazzo di 17 anni insieme alla fidanzata

05 febbraio 2021 a

Ha ucciso il padre con un colpo di machete alla clavicola, poi ha tentato la fuga con la fidanzata di 10 anni più grande di lui. Il ragazzo, 17enne, è stato fermato poco dopo insieme alla donna di 27 anni. Il dramma è avvenuto nella serata di giovedì 4 febbraio a Rovigo nella frazione Sant’Apollinare. La vittima è un uomo di 46 anni originario di Bologna ma da tempo residente a Rovigo.

La coppia ha tentato una fuga che è terminata intorno a mezzanotte quando sono stati catturati dagli agenti della squadra mobile. L'ipotesi di reato per loro è omicidio volontario in concorso. Della posizione del ragazzo se ne occuperà il Tribunale dei minorenni e si è in attesa della convalida a Venezia.

La fidanzata è stata bloccata dal pm di turno del Tribunale di Rovigo intervenuto sul posto. Secondo una prima testimonianza della madre del ragazzo, i rapporti tra la vittima e la coppia sarebbero stati da tempo molto tesi. Il movente è ancora oggetto di indagine. Secondo una prima ipotesi l'autore materiale dell'omicidio sarebbe il giovane: per gli inquirenti è stato lui a sferrate un colpo di machete mortale alla clavicola sinistra del padre. La donna, invece, avrebbe avuto un ruolo centrale nella pianificazione dell'omicidio che, secondo questa ipotesi, sarebbe stato premeditato. Il tutto è avvenuto nei pressi della roulotte dove abita la famiglia di giotrai. Intorno alle 20 è scoppiata una lite tra padre e figlio per futili motivi. A quel punto l'uomo è uscito e all'esterno è stato aggredito dal figlio con il machete. E' morto poco dopo a causa della ferita. Ad assistere alla scena anche un altro figlio minore della vittima. Attraverso la sua testimonianza la polizia ha ricostruito la dinamica del delitto. C'è stato un tentativo di fuga della coppia che tuttavia, come detto, è durato poche ore,

