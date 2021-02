Covid, 422 morti e 13.659 casi in Italia. Tasso di positività a 5%

04 febbraio 2021 a

Emergenza coronavirus, altri 422 morti e 13.659 casi nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della salute del 4 febbraio sull'andamento della Pandemia. I tamponi effettuati sono stati 270.142 tamponi. Il tasso di positività è al 5,05%. Da ieri sono stati registrati altri 422 morti, un dato che porta il totale a 90.241 decessi dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. Il numero delle persone contagiate dall'inizio dell'emergenza raggiunge quota 2.597.446.

Dunque si registra una leggera crescita dei casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Secondo i dati contenuti nel consueto bollettino del Ministero della Salute ieri, 3 febbraio, i contagiati erano stati 13.189 con 270.142 tamponi. L’indice di positività sale lievemente al 5,05%. I decessi sono in calo, ieri erano 477. Tornano a salire i pazienti in terapia intesiva (+6).

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha diffuso le nuove mappe ufficiali, in cui è stato introdotto il rosso scuro per segnalare le zone a più alto rischio. La provincia autonoma di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia sono le uniche aree in Italia sopra la soglia dei 500 casi ogni 100mila abitanti. Secondo la Fondazione Gimbe si sta fermando il trend in discesa dei contagi. E' quanto emerso dal nuovo monitoraggio. Secondo il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta, si tratta dei "primi segnali di una inversione di tendenza" che evidenzia come si siano "esauriti gli effetti del decreto di Natale". Nello specifico, il report sottolinea che dal 27 gennaio al 2 febbraio 2021 in 9 Regioni (Abruzzo, Campania, Liguria, Molise, Toscana, Umbria, Piemonte e province di Trento e di Bolzano) "risale l'incremento dei nuovi casi e in 5 Regioni" (Abruzzo, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana e Umbria) "si registra un aumento dei casi attualmente positivi per 100mila abitanti".

