Palermo, omicidio Roberta Siragusa: non è stata strangolata. L'autopsia: "Corpo dilaniato"

03 febbraio 2021 a

a

a

Emergono alcuni dettagli inquietanti sulla morte di Roberta Siragusa, la 17enne uccisa nella notte tra il 23 e il 24 gennaio a Caccamo, nel Palermitano, non sarebbe stata strangolata. È quanto emerge dall’autopsia eseguita ieri all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Messina dal professore Alessio Asmundo, nominato dal gip di Termini Imerese, Angela Lo Piparo.

Video su questo argomento Femminicidio Roberta Siragusa, da ricostruire 7 ore del fidanzato TMNews

L’esame non ha sciolto, però, - secondo quanto si apprende - tutti i dubbi sulla morte della ragazza. "Dobbiamo attendere l’esito di tutti gli accertamenti - ha detto Manfredi Rubino il consulente nominato dagli avvocati che assistono la famiglia della ragazza -. Dall’esame autoptico sono emerse gravi ustioni a livello del tronco, del viso e degli arti superiori e una parte degli arti inferiori. La lingua protrusa può presentarsi nei casi di strangolamento, ma non è il caso in specie».

Palermo, omicidio Roberta Siragusa. Due amiche raccontano l'ultima sera con lei: "Guardavamo la tv", poi il dramma. Appello della famiglia

All’esame autoptico - riferisce l'agenzia Adnkronos - ha partecipato anche l’avvocato Giuseppe Canzone, uno dei legali della famiglia Siragusa. "Ho assistito con lo spirito con cui si assiste all’autopsia di una ragazza di quell’età che ha trovato una morte così tragica e che, come ha scritto il gip nell’ordinanza, ha un corpo dilaniato. Siamo molto provati per quello che abbiamo visto".

Per l’omicidio della 17enne, al momento l’unico indagato, è il fidanzato Pietro Morreale, 19 anni, al quale il gip ha applicato la custodia cautelare in carcere. Intanto domani a Caccamo saranno celebrati i funerali. A officiare le esequie sarà l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice. La morte della ragazza ha destato grande impressione e si attendono sviluppi nella indagini con alcuni aspetti che vanno chiariti. La ragazza era stata trovata in fondo a un dirupo la domenica mattina grazie alle indicazioni proprio del fidanzato che non ha confessato il delitto. Il ragazzo è stato poi tratto in arresto e le indagini ipotizzano anche possa avere avuto dei complici.

Omicidio Roberta Siragusa: il fidanzato muto davanti al gip. Sospetti su dei complici, forse ammazzata in una palestra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.