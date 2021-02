Bolzano, coniugi scomparsi: stasera nuovi documenti a Chi l'ha visto? su Rai3. Investigatori tornano nella casa di Peter e Laura

03 febbraio 2021 a

Il giallo della coppia scomparsa a Bolzano torna a "Chi l’ha visto?", stasera mercoledì 3 febbraio alle 21.20. Il programma di Rai3 di Federica Sciarelli si è occupata fin dall'inizio della vicenda, cominciata il 4 gennaio scorso con la scomparsa dei coniugi Neumair.

Questa sera sono annunciati gli ultimi aggiornamenti da Bolzano con collegamenti, servizi e nuovi documenti sul caso dell’omicidio di Peter e Laura Neumair. Il figlio Benno, accusato del duplice omicidio, resta in custodia cautelare, in attesa dell’interrogatorio. Il programma si occuperà anche di un altro caso. Da Pisa arrivano infatti importanti novità che potrebbero aiutare a capire cosa sia successo a Khrystyna, scomparsa da alcuni giorni. E poi gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Tornano ai coniugi Neumair, al caso di Bolzano, proseguono le ricerche dei corpi dei due coniugi Laura Perselli e Peter Neumair. Ildolomiti.it riferisce che il figlio Benno che si trova in carcere non ha fatto nuove dichiarazioni e che gli inquirenti continuano a lavorare per ricostruire quello che è successo nella sera del 4 gennaio.

La pista seguita sarebbe che proprio la casa al civico 22 di via Castel Ronocolo. E' qui che secondo l'ipotesi accusatoria sarebbe avvenuto il duplice omicidio. Secondo gli inquirenti il giovane dopo aver ammazzato i genitori forse avvelenandoli, avrebbe poi messo i corpi in auto per portarli al ponte Ischia – Frizzi a sud di Bolzano per gettarli nelle acque gelide dell'Adige.

Ieri ci sono stati nuovi accertamenti fatti dai Ris nella casa di Peter e Laura dove vivevano assieme al figlio Benno.

Nel primo pomeriggio gli esperti in tuta bianca e strumentazione scientifica hanno varcato il grande cancello di ferro dell'abitazione assieme ad alcuni parenti della coppia e ai Pm. Il lavoro dei Ris è stato portato avanti per tutto il pomeriggio sia all'interno della palazzina che nel giardino esterno. E' stato usato il luminol sugli infissi e in altre zone della casa e numerosi controlli sono stati fatti anche in giardino e tra gli arbusti della zona. Il perché degli accertamenti non è stato comunicato. Vedremo se le indagini sono ad una ulteriore svolta e nel corso del programma di stasera ne sapremo di più.

