Lecce, Sonia uccisa con 20 coltellate. Fermato l'ex fidanzato: a giugno era uscito da ospedale psichiatrico

03 febbraio 2021 a

Sonia Di Maggio è morta dissanguata davanti agli occhi del suo nuovo amore, a Specchia Gallone, prolungamento del comune di Minervino di Lecce, 500 residenti che si conoscono tutti. L'ex fidanzato l'ha uccisa a coltellate.

Camminavano mano nella mano Sonia e il nuovo fidanzato. Stavano andando a fare la spesa, ieri sera prima dell’ora di cena. Pochi metri al market. Lui, l’ex fidanzato, li ha visti dal finestrino del pullman, è sceso alla prima fermata, si è scagliato come una furia sulla donna e le ha inferto almeno venti coltellate. Sonia aveva 29 anni, era originaria di Rimini e nel Salento sognava una nuova vita. E invece è un’altra vittima di femminicidio. Con l’accusa di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, ieri mattina è stato fermato Salvatore Carfora, 39 anni, di Torre Annunziata, nel Napoletano: era a Otranto, nella zona del centro, poco lontano dalla stazione. È stato bloccato dagli agenti del commissariato e su disposizione del pubblico ministero della procura di Lecce, Alberto Santacatterina, condotto in carcere. Aveva gli stessi vestiti della sera precedente. Ha ucciso con un coltello da cucina. L’arma non è stata trovata. Carfora ha detto agli agenti di averlo buttato in una zona di campagna, subito dopo il delitto, lungo la strada che lo ha portato a Otranto. Ha macinato chilometri di notte, a piedi. Carfora, stando a quanto hanno ricostruito gli investigatori, qualche giorno fa aveva minacciato il nuovo compagno della sua ex: minacce telefoniche. Nessuna denuncia, però.

A Minervino è arrivato in pullman da Lecce, ieri sera. Ha visto la sua ex con il nuovo compagno e ha chiesto all’autista di fermarsi. È sceso alla prima fermata utile, nei pressi della chiesa di San Biagio, e ha aggredito la donna alle spalle. Lei ha cercato di proteggere con il suo corpo quello del nuovo fidanzato nel timore che potesse accoltellarlo. Ha trovato la morte. Inutili i soccorsi, chiamati da una passante e da una donna che abita lungo quella strada. Sonia Di Maggio è morta sul marciapiede tra le braccia del nuovo fidanzato, mentre l’ex fuggiva a piedi. "Non ha reso una confessione", dice il questore di Lecce, Andrea Valentino. Lo scorso mese di giugno Salvatore Carfora - svela LaPresse - aveva lasciato l’ospedale psichiatrico di Aversa dove era stato ristretto per scontare una condanna a due anni e sei mesi per aver accoltellato un parcheggiatore abusivo della zona, durante una lite. Da qualche tempo viveva in un dormitorio nei pressi della stazione di Napoli.

