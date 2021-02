Amalfi, frana sfiora abitazioni. Il sindaco: "Un disastro, non sappiamo se ci sono persone coinvolte"

02 febbraio 2021 a

Disastro ad Amalfi dove si è verificata una frana che ha sfiorato abitazioni e sommerso la strada statale 163, raggiungendo il lungomare della Marinella. A crollare è stata una porzione del fronte roccioso che sostiene una stradina pedonale e sovrasta la strada statale, all’ingresso del tunnel che porta al centro abitato. A causare il crollo, secondo delle prime ipotesi, le abbondanti piogge dell’ultimo periodo. Il tratto di strada in questione è al momento impraticabile.

"È un disastro, un vero disastro". Così il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, contattato dall’Adnkronos in merito alla frana che ha sommerso la strada statale 163 Amalfitana, nel tratto in cui fa ingresso nel centro abitato, e che ha coinvolto anche il lungomare nella zona cosiddetta della Marinella. "Abbiamo già attivato tutta la linea di emergenza e allertato la sala operativa regionale, la Prefettura e i Vigili del Fuoco" spiega il primo cittadino. Al momento non risultano feriti o dispersi anche se, sottolinea il sindaco, "il materiale franato sulla strada è imponente e nessuno in questo momento è in grado di dire se ci siano o meno persone coinvolte".

La prima necessità in questo momento "è di mettere in sicurezza l’area e i pezzi in alto che sono a rischio di distacco, sgomberare la strada e verificare che non ci siano persone coinvolte".

