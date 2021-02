Lecce, ragazza di 29 anni uccisa: ha cercato di proteggere il fidanzato. Si cerca l'ex della donna: "Voleva fare una strage"

01 febbraio 2021 a

La donna uccisa lunedì 1 febbraio, poco dopo le ore 20, per strada a Specchia Gallone, frazione di Minervino di Lecce, avrebbe cercato di proteggere il suo nuovo fidanzato dall’ex compagno. La vittima si chiamava Sonia Di Maggio, 29 anni, originaria di Rimini. È stata la madre del nuovo fidanzato a raccontare questo particolare ai cronisti per le strade del piccolo centro.

Ora l’ex compagno, un uomo residente in Campania, è ricercato. Sempre secondo quanto riferito dalla donna il presunto assassino li avrebbe sorpresi alle spalle. Poi sarebbe nato un litigio e infine l’uomo avrebbe sferrato alcune coltellate alla 29enne che l’avrebbero raggiunto anche al volto e in parti vitali, colpendola alla gola. La giovane è morta dissanguata: alcuni passanti hanno provato a rianimarla e allertato i soccorsi. Al loro arrivo, però, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. L’omicidio è avvenuto lungo via Pascoli, nel centro abitato da poche centinaia di persone, a pochi metri dalla chiesa di San Biagio.

In tutto il Salento si è aperta una "caccia" all'uomo: l'ex fidanzato è sospettato di essere stato l’autore dell’omicidio. Sul campo sono impegnati agenti della Polizia di Stato di Otranto e i carabinieri della Compagnia di Maglie. "Mio figlio mi ha chiamata per dirmi mamma corri, che Sonia sta sanguinando, la stanno accoltellando. Ho chiesto ’ma chi?’. E lui ha detto ’non lo so mamma, il suo ex’, pensavo scherzasse. Poi sono arrivata qui con l’altro mio figlio e l’ho trovata morta". Lo ha raccontato ai cronisti la madre del nuovo fidanzato di Sonia , parlando dell’ex compagno della vittima, attualmente ricercato. La signora ha spiegato che stato proprio il figlio a chiamare "i carabinieri e i soccorsi" e ha raccontato che il figlio era uscito con Sonia perché gli aveva chiesto di andare a fare la spesa. "So che lei gli ha fatto da copertura a mio figlio", ha detto la donna facendo riferimento alla vittima e raccontando che l’ex compagno della 29enne "li aveva minacciati che faceva la strage".

