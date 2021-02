Lecce, uccisa a 29 anni con le coltellate alla gola. Caccia all'assassino

01 febbraio 2021 a

E' stata uccisa a 29 anni a coltellate da un uomo a Specchia Gallone, una frazione del comune di Minervino, in provincia di Lecce. La donna si chiamava Sonia Di Maggio - riporta la Gazzetta del Mezzogiorno - aveva 29 anni ed era originaria di Rimini: è stata colpita più volte al collo poco prima delle ore 20 e lasciata in una pozza di sangue. Inutili sono stati i soccorsi. Sul posto il personale del 118, ma non c'è stato niente da fare.

Secondo le prime testimonianze che sono state raccolte dagli agenti di Polizia, sarebbe stata aggredita alle spalle mentre era in strada. Il tutto dopo una lite. L'uomo l'ha colpita ripetutamente alla gola con un coltello. E' in corso una serrata caccia all'assassino. Il presunto responsabile sarebbe l'ex fidanzato, sarebbe stato identificato e viene ora ricercato dalla Polizia di Stato. Da quel che si sa la donna aveva iniziato una relazione con un altro uomo da un paio di mesi e aveva chiuso il rapporto con il suo ex compagno. L’omicidio è avvenuto a pochi metri dalla chiesa di San Biagio.

Ora il presunto accoltellatore, della provincia di Napoli, sarebbe fuggito a piedi dal luogo della tragedia, è ricercato dai poliziotti del commissariato di Polizia di Otranto e potrebbe avere le ore contate. Il territorio salentino era stato scosso da un omicidio efferato lo scorso 21 settembre. In quell'occasione i carabinieri del Comando provinciale di Lecce, guidati dal procuratore Leonardo Leone de Castris, avevano individuato il presunto assassino dell'arbitro 33enne Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta, funzionaria dell'Inps di 30 anni, uccisi con un coltello a Lecce. Lo studente Antonio Di Marco, 21 anni, aveva poi confessato: "Sono stato io. Li ho uccisi perché erano troppi felici e per questo mi è montata la rabbia” la motivazione.

