Allarme assembramenti, gli esperti: "Non facciamo lo stesso errore dell'estate o si ricomincia da capo"

Ancora assembramenti. E di nuovo scatta l'allarme: continuando di questo passo i numeri della pandemia rischiano di riprendere ancora una volta a salire. Nel fine settimana foto di piazze e corsi pieni di gente sono arrivate praticamente da tutta Italia. Non solo dalle grandi città, ma in molti casi anche dalle province e dai piccoli centri. E ovviamente come ormai accade da un anno a questa parte immediatamente squilla di nuovo il campanello di allarme tra gli esperti. Tra l'altro accade alla vigilia di una nuova trasformazione "di colore" di gran parte del Paese che ora tornerà ad essere giallo a partire dalla giornata di domani, lunedì 1 febbraio.

Le restrizioni diventeranno minori in questi tutto il territorio nazionale ma gli scienziati continuano a precisare che non significa assolutamente tornare alla normalità. Gli assembramenti anno evitati altrimenti la curva schizzera di nuovo verso numeri difficili da gestire ed oltre a contagi e vittime riprenderanno a salire anche le restrizioni. Lo ha ribadito il coordinatore del Centro tecnico scientifico, Agostino Miozzo secondo cui è fondamentale ricordare cosa è accaduto la scorsa estate quando molti, troppi, si "sono proiettati verso il ritorno alla normalità senza comprendere che il virus era ancora attorno a noi, così come oggi".

Anche il ministro alla salute, Roberto Speranza, sottolinea che zona gialla tutto significa tranne che scampato pericolo: occorre ancora la massima prudenza per evitare di dover compiere nuovi passi indietro. Domani, lunedì primo febbraio, comunque, si sveglieranno in zona gialla tutte le regioni italiane tranne Sicilia, Puglia, Sardegna, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano che saranno arancioni, così come si è dichiarato il comune di Torre Annunziata. Fino al 15 febbraio sarà comunque ancora vietato spostarsi da una regione all'altra se non con le solite motivazioni: salute, lavoro ed urgenza. Resta inoltre il coprifuoco dalle ore 22 alle 5.

