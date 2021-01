Napoli, sesso a pagamento in un night club a Giugliano: tre denunce e 41 multe

31 gennaio 2021 a

Napoli, in 41 all'interno di un night club nonostante le restrizioni in tema di assembramenti e il coprifuoco. Nel locale, a quanto risulta, era possibile consumare rapporti sessuali a pagamento. E sono fioccate multe e denunce. A fare irruzione nel locale, nella notte tra sabato 30 e domenica 31 gennaio, sono stati i carabinieri delle stazioni di Qualiano e Giugliano in Campania, che hanno denunciato per sfruttamento della prostituzione tre persone, che gestivano un locale notturno.

I militari dell’arma sono entrati in azione dopo una serie di appostamenti volti a monitorare il via vai dei clienti del locale. I carabinieri sono entrati nel locale giuglianese in via Ex Alleati e lì hanno trovato, oltre ai gestori, altri 41 clienti. I militari hanno sentito le donne presenti constatando che in quel locale c’era anche la possibilità di sesso a pagamento. I clienti e i tre gestori sono stati tutti sanzionati per le norme anti Covid. Il locale, costituito da una sala reception, una sala ballo con bar, da due bagni e nove camere da letto e spazi all’aperto, è stato poi sequestrato.

Non si tratta purtroppo di un fatto nuovo: nonostante il lockdown imposto per l'epidemia di Covid diffusasi in tutto il mondo dallo scorso anno, e in Italia in modo particolare da marzo 2020, sono state decine le operazioni portate a termine in tutta Italia per smantellare reti criminali dedicate alla prostituzione che, dalla strada, si è spesso trasferita in appartamenti o locali. In questo senso neanche il rischio per la propria salute - sia in termini di potenziali assembramenti che di sicurezza dei rapporti intimi - ha frenato questo giro, su cui le forze dell'ordine mantengono sempre alta l'attenzione. E crescono anche le opportunità presenti in rete, come nel caso delle webcam porno, chat erotiche e scambisti che si danno appuntamento a coppie.

