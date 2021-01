Omicidio Sacchi: evade dai domiciliari, nuovo arresto per Princi

30 gennaio 2021 a

Omicidio Sacchi, nuovo arresto per Giovanni Princi. Nella mattina di venerdì 29 gennaio, l’ex compagno di scuola di Luca Sacchi - ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 con un colpo di pistola alla testa a Roma - è evaso dagli arresti domiciliari a cui è sottoposto.

Omicidio Sacchi, condannato l'amico di scuola che trattò l'acquisto di droga

Princi è stato condannato lo scorso 22 giugno a quattro anni dopo il processo con rito abbreviato per violazione della legge sulla droga per il tentativo di acquisto di 15 chili di marijuana nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio del personal trainer. L’arresto è stato convalidato questa mattina e Princi è così tornato ai domiciliari. A intervenire intorno all’ora di pranzo di ieri sono stati i carabinieri della stazione di Centocelle in seguito all’allarme partito dal braccialetto elettronico. I militari hanno sorpreso Princi in strada con la sua fidanzata e il cane. Il ragazzo, secondo quanto riportano le agenzie di stampa, "era stato autorizzato ad allontanarsi dall’abitazione per il tempo necessario per un colloquio di lavoro fissato a breve distanza e durato circa mezz’ora mentre i carabinieri lo hanno trovato in strada oltre un’ora e un quarto dopo".

Omicidio Luca Sacchi, quinto indagato legato alla trattativa per la droga



Intanto il processo va avanti. Il 21 dicembre scorso c'è stata la deposizione di Valerio Rispoli, l'intermediario nell'acquisto della droga tra i pusher di Casal Monastero e il gruppo di Princi. Rispoli, anche lui indagato per droga, ha raccontato cos'è accaduto quella sera, in cui lui ha fatto da mediatore dell'affare che ha portato poi alla morte di Luca Sacchi, intervenuto per difendere la fidanzata – Anastasiya Kylemnyk, anche lei indagata per droga – dall'aggressione di Luca Pirino. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, "l'udienza ha ruotato essenzialmente intorno a un punto: chi ha detto a Valerio Del Grosso che nello zaino della ragazza c'erano i 70mila euro dell'accordo?". Al che Rispoli ha risposto: "Non io", senza tuttavia essere in grado fornire una risposta chiara.

