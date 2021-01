Covid, Sileri guarda alla fase 2: "Vaccinazione di massa prenotabile online e farmacia"

27 gennaio 2021 a

Il vaccino in farmacia e prenotato online. Attenzione, parliamo del vaccino anti-Covid. E' quello che succederà, parola del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri che ha sottolineato oggi durante la presentazione del Consorzio italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di Sars-CoV-2 e per il monitoraggio della risposta immunitaria alla vaccinazione.

"Nella fase 2" della campagna vaccinale "si procederà con le immunizzazioni nelle strutture centrali ospedaliere o nelle strutture periferiche con i dipartimenti di prevenzione. La parte importante sarà individuare coloro che hanno diritto, non tanto per età perché gli over 80 sono facilmente identificabili,, ma sarà importante il contributo dei medici di medicina generale e delle Asl, per chi è ’under 80’ anni e ha una o due comorbidità, a livello regionale non difficile da fare perché ci sono i codici di esenzione. Poi arriviamo alla parte di popolazione nella fase 3 e 4, la maggior parte delle persone che non hanno patologie, per prenotarsi alla vaccinazione si potrà fare con i call center, via online o attraverso le farmacie", ha affermato Sileri.

"Poi si potranno utilizzare i palazzetti di fiera - ha argomentato il viceministro - aree molto ampie dove le persone in buona salute potranno accedere, dialogare con il medico, fare l’immunizzazione e tornare a casa. Come accade con le vaccinazioni dei bambini: entri, fai il vaccino, aspetti un quarto d’ora e poi vai via".

Pierpaolo Sileri ha poi aggiunto dell'altro e ciò riguarda "Il piano pandemico che è una cosa viva, è fatto di preparazione e non è solo avere le mascherine nel cassetto. È formazione e training continuo per essere pronti. Occorre saper lavorare in gruppo e non nascondersi dietro il problema che deve essere sollevato per poi risolverlo", ha ancora aggiunto il viceministro sempre nel corso dello stesso appuntamento al quale ha oggi partecipato.

