Covid, guardano Inter-Juventus in gruppo in tv: focolaio a Vicenza, contagiati in tredici

La partita di serie A (e che partita!), vista in tv in gruppo, viene pagata a caro prezzo. Con un contagio da Covid dopo aver apertamente violato le regole. Una positività che riguarda 13 persone. Un gruppo di amici della provincia di Vicenza, di età compresa tra i 40 e i 70 anni, si era infatti ritrovato domenica 17 gennaio, in barba alle norme anti covid, per guardare insieme la partita Inter-Juventus.

La riunione si è trasformata in un focolaio di Coronavirus. Secondo quanto riferisce ’Il Giornale di Vicenza', uno di loro ha poi scoperto di essere positivo ma asintomatico e ha subito avvisato gli altri: 12 sono risultati positivi al tampone e il numero potrebbe crescere ulteriormente, visto che ora si stanno sottoponendo al test anche tutti i familiari.

La fonte riferisce che il gruppo di amici, si era incontrato - violando le regole - nella taverna di un amico per guardare in televisione la partita fra Inter-Juventus. Uno di loro era positivo: asintomatico, aveva scoperto un paio di giorni dopo di essere infetto perché la figlia aveva contratto il Covid ed era corso a farsi un tampone. Così ha avvisato gli amici: altri 12 sono risultati positivi al Coronavirus, con pochi sintomi. Tutti i famigliari sono stati costretti a fare il tampone; il mini focolaio pare destinato ad allargarsi secondo il quotidiano che ha dato la notizia.

