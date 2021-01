Bolzano, coniugi scomparsi: mancano alcuni pesi con i quali il figlio Benno si allenava. Nuovo mistero sulla fine di Peter e Laura

27 gennaio 2021 a

Un mistero nel mistero, o forse una pista. E' quello dei pesi (alcuni attrezzi) che mancano e con i quali Benno Neumair si allenava. La certezza è invece, purtroppo, quella che non si hanno notizie dei coniugi Neumair. La scomparsa di Laura Perselli e Peter Neumair è ancora avvolta nel mistero e a nulla sono valse ieri, 26 gennaio 2021, per tutta la giornata, le ricerche dei vigili del fuoco nelle acque sotto il manufatto vicino alla discarica Ischia–Frizzi, scandagliandone anche il fondale.

Bolzano, coniugi scomparsi: amica consegna i vestiti che il figlio Benno indossava l'ultima sera di Peter e Laura

Oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, del caso torna ad occuparsene la trasmissione Chi l'ha visto su Rai3. Appuntamento con Federica Sciarelli in prima serata. Nei giorni scorsi, le indagini dei carabinieri di Bolzano, coordinate dalla procura e finalizzate a fare piena luce sui movimenti di Benno Neumair. Il figlio della coppia è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Si cerca di capire che cosa è successo dopo le 21 di lunedì 4 gennaio, quando dei genitori non si sono avute più notizie.

Bolzano, coniugi scomparsi: l'amica del figlio indagata per favoreggiamento. Ha lavato i panni di Benno: "Non c'erano macchie particolari"

Dopo l’esame delle celle telefoniche, il sequestro della vettura e degli appartamenti, poi accuratamente esaminati dagli specialisti del Ris, venerdì scorso, l’amica con cui Benno aveva trascorso la notte tra il 4 e il 5 gennaio ha consegnato alla procura alcuni vestiti che, quella sera, il giovane s’era tolto per fare una doccia e lei aveva lavato.

Lunedì pomeriggio, i carabinieri di Bolzano - riferisce il sito altoadige.it - sono tornati nei locali al civico 22 di via Castel Roncolo e sono usciti con tre sacchi di oggetti e di indumenti. L’assenza di alcuni pesanti attrezzi con cui si allena il giovane ha insospettito gli inquirenti. Le indagini continuano, il mistero resta fitto. Lo zio paterno in un'intervista a Canale 5 non ha voluto parlare del nipote: "Su di lui non mi esprimo". Ha però dichiarato che la pista del fiume potrebbe essere un depistaggio.

"Inutile cercare nel fiume": a Pomeriggio Cinque il figlio dei coniugi scomparsi a Bolzano

