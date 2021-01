Reddito di cittadinanza, scoperti 78 furbetti. C'è chi ha quattro case e chi ha vinto mezzo milione al gioco d'azzardo

Marianna Castelli 27 gennaio 2021 a

a

a

Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto. In 78 sono stati scoperti e denunciati dagli uomini della Guardia di Finanza di Catania nell'ambito delle operazioni di polizia economica finanziaria. Sono stati tutti segnalati alla locale Procura della Repubblica. Le indagini nel mese di ottobre avevano già permesso di scoprire diciotto percettori di rdc senza diritti. Un danno alle casse dello Stato che era stato quantificato in circa 240mila euro. Questa volta, invece, i soldi incassati senza averne diritto sono nel complesso un milione e 200mila euro.

Catalfo annuncia più fondi per il reddito di cittadinanza

Gli uomini delle fiamme gialle hanno dato vita a una complessa e intensa attività di indagine. Fondamentale è stata la sinergia con l'Inps che ha permesso di individuare un'ampia platea di persone con notevoli criticità sul possesso dei requisiti necessari per ottenere il reddito di cittadinanza. Alcuni avevano alle spalle anche condanne per gravi reati. Tra i soggetti controllati sono finiti anche giocatori d'azzardo on line. Ne è stato scoperto uno, ad esempio, che era riuscito a totalizzare vincite addirittura per oltre mezzo milione di euro. Ma tra i soggetti che incassavano il reddito di cittadinanza senza averne diritto, c'erano alcune persone che avevano notevoli possedimenti: motocicli e automobili di grossa cilindrata e immobili di pregio.

Navigator appesi al Milleproroghe per il prolungamento del contratto

Uno dei coinvolti è addirittura in possesso di ben quattro appartamenti, un magazzino e una autorimessa. Ma la Guardia di finanza ha scoperto che incassava il rdc anche un ereditiere di quasi 400mila euro in valori mobiliari e immobiliari che ha omesso, tra le altre cose, di comunicare l'esercizio di una attività commerciale da parte del congiunto. E ancora: un soggetto cancellato dall'anagrafe della popolazione residente unitamente a diversi lavoratori in nero. Tutti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, oltre che segnalati all'Inps che procederà subito alla sospensione del pagamento del rdc. Ovviamente agirà anche per il recupero delle somme che sono state erogate.

Sempre più famiglie in difficoltà, aumentano quelle con reddito o pensione di cittadinanza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.