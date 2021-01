Bolzano, coniugi scomparsi: Chi l'ha visto? torna sul posto con le sue telecamere nella puntata di mercoledì 27 gennaio 2021 per risolvereil giallo di Peter e Laura

26 gennaio 2021 a

Benno, il figlio della coppia, è indagato insieme all’amica con la quale ha passato la notte. Tutte le ultimissime novità a «Chi l’ha visto?» in onda domani mercoledì 27 gennaio, alle 21.20, su Rai 3. Si tornerà poi a parlare dell’influencer che aveva fatto finta di scomparire: Algero Corretini, in arte «fratellì», è stato arrestato perché ha picchiato la sua fidanzata. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

La scorsa settimana la trasmissione di Federica Sciarelli aveva mostrato il ponte dove sono state trovate tracce di sangue riconducibili a Peter e dove si teme sia stato gettato insieme alla moglie Laura. Il figlio Benno è indagato a piede libero per duplice omicidio e occultamento di cadavere.

Indagata per favoreggiamento l’amica di Benno Neumair, il figlio della coppia scomparsa a Bolzano, sospettato del duplice omicidio e dell’occultamento di cadavere dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli, spariti il 4 gennaio, i cui corpi non sono stati ancora trovati.

Si tratta di un atto dovuto, visto che è stata proprio la commessa di origini argentine impiegata in un negozio del centro storico di Bolzano a presentarsi ai magistrati raccontando quanto avvenuto la notte del 4 gennaio in occasione della visita a casa sua di Benno. La donna avrebbe raccontato di aver lavato in lavatrice i vestiti di Benno il giorno dopo la scomparsa dei coniugi, spiegando però di non aver notato macchie particolari, né tanto meno di sangue. I vestiti - 3 t-shirt, una felpa, un paio di jeans e un paio di calzini -, consegnati alla procura dalla commessa, dovranno ora essere analizzati dai Ris.

Anche nella giornata di oggi sono proseguite le ricerche di Peter e Laura nelle acqua dell'Adige dove secondo gli inquirenti sarebbero stati gettati dopo essere stati uccisi. Forse avvelenati.

