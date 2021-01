Covid, L'Aquila: tre casi di variante brasiliana. Famiglia positiva al rientro da un viaggio nel Paese

26 gennaio 2021 a

L’equipe dell’Istituto zooprofilattico sperimentale d’Abruzzo e Molise Giuseppe Caporale di Teramo ha evidenziato tre casi di positività al Covid19 con variante brasiliana in Abruzzo, esattamente a Poggio Picenze, in provincia dell’Aquila. La famiglia aquilana è risultata positiva dai test disposti al rientro da un viaggio in Brasile. A darne notizia, nel corso del consiglio regionale, è stato il presidente della giunta Marco Marsilio: «Un caso tempestivamente individuato ed isolato» spiega il governatore. La famiglia verrà successivamente sottoposta a vaccino anti covid.

