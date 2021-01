Brindisi, crolla solaio di un capannone: un morto e quattro feriti gravi

26 gennaio 2021 a

a

a

A San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, è crollato il solaio di un capannone in fase di costruzione: una persona è morta e quattro sono rimaste ferite. Sul posto, vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri. La zona, che si trova in contrada Ajeni, alle porte del paese, è stata interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso. I feriti, secondo quanto si apprende, versano in gravi condizioni. Il crollo è avvenuto durante le opere di ampliamento di un capannone già esistente. Secondo fonti sanitarie i feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale ’Perrinò di Brindisi. La persona deceduta sarebbe stata trovata già senza vita sotto le macerie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.