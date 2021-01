Brescia, medico uccide pazienti Covid. Gli infermieri in chat: "Questo è pazzo"

26 gennaio 2021 a

Medico arrestato per aver somministrato farmaci letali a pazienti Covid, spunta la chat degli infermieri. A pubblicare i messaggi l'edizione bresciana del Corriere della Sera che ha svelato il contenuto delle chat che stanno alla base delle accuse mosse a Carlo Mosca, primario facente funzioni del pronto soccorso dell'ospedale di Montichiari, finito ai domiciliari lunedì 25 gennaio. "Io non ci sto ad uccidere pazienti solo perché vuole liberare dei letti", scrive un infermiere a un collega. L'accusa per il medico è omicidio volontario. "Io non ci sto, questo è pazzo", scrive ancora il sanitario nella chat. "Anche a voi ha chiesto di somministrare i farmaci senza intubarli? Io non ci sto a uccidere questi solo perché vuole liberare i letti". Messaggi che sono negli atti dell'inchiesta richiamati anche nell'ordinanza con la quale il gip di Brescia ha disposto la misura cautelare per il medico.

