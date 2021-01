Bari, muore bambino di 9 anni: trovato impiccato dai genitori

25 gennaio 2021 a

a

a

A Bari un bambino di nove anni è stato trovato dai genitori con una corda stretta intorno al collo. E' stato trasportato all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, ma quando il piccolo è arrivato il suo cuore aveva già cessato di battere e i medici non hanno potuto far altro che ufficializzare il decesso. La procura ha disposto l'autopsia. Gli agenti della squadra mobile hanno già ascoltato i genitori per raccogliere informazioni utili e cercare di capire cosa sia successo nell'appartamento in cui vive la famiglia, nel rione San Girolamo. Del caso si sta occupando anche la procura minorile. Disposto il sequestro di tutti i dispositivi elettronici, smartphone e computer.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.