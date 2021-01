Firenze, ragazza di 16 anni in fuga da dieci giorni con l'influencer Tik Tok: trovata in Piemonte a casa di un amico

25 gennaio 2021 a

La fuga è finita. Il giallo è stato risolto. È stata rintracciata in Piemonte Selena Jennifer Castillo, la 16enne di Reggello (Firenze) della quale si erano perse le tracce dal 14 gennaio scorso, quando aveva lasciato la casa della madre per scappare con un’amica conosciuta sui social, Tik Tok e Instagram. La ragazzina è stata individuata oggi nel comune di Pinerolo (Torino) dai carabinieri della locale compagnia su indicazione dei carabinieri della compagnia di Figline Valdarno (Firenze) che hanno coordinato le indagini dopo la denuncia dell scomparsa da parte dei familiari.

Oggi era rientrata a casa l’amica, una 17enne di Pontedera (Pisa), una giovanissima influencer che conta quasi 60mila follower su Tik Tok e su altrettanti su Instagram; di recente era stata denunciata per aver convinto un ragazzo disabile a spogliarsi in diretta social. Secondo la madre di Selena, la figlia sarebbe stata plagiata proprio a causa dei social. Per una decina di giorni le due ragazze avrebbero girato in diverse città spostandosi in treno e postando video e foto su Facebook e altri social.

Selena Jennifer Castillo Perez è stata trovata a Pinerolo in casa di un coetaneo, che la 16enne ha definito "un amico".

