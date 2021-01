Coniugi scomparsi a Bolzano, il figlio Benno Neumair: "Inutile cercare nel fiume". L'intervista a Pomeriggio Cinque

25 gennaio 2021 a

Benno Neumair, il figlio dei coniugi scomparsi a Bolzano, ha parlato dei genitori: "Inutile cercarli nel fiume". In un'intervista trasmessa oggi a Pomeriggio Cinque da Barbara D'Urso, il giovane ha detto di "chiedersi come mai non siano stati trovati i pattini da ghiaccio", facendo riferimento alla volontà dei genitori di "andare a pattinare su un lago ghiacciato". Alla domanda del giornalista sul fatto se fosse stato possibile pattinare di notte, il giovane si è mostrato titubante dicendo che sarebbe bastata la luce della luna piena. Non c'è però chiarezza sul motivo per cui la fidanzata avrebbe lavato i suoi vestiti, come riportato nel video di seguito, nonché sulla certezza dell'inutilità delle ricerche nel fiume.





