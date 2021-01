Roma, rapper 1727 Algero Corretini arrestato: ha picchiato la compagna con una spranga

25 gennaio 2021 a

Qualche mese fa diventò famoso dopo aver distrutto la sua auto. Ora è finito il rapper romano 1727 wrldsta, vero nome Algero Corretini, in manette per aver picchiato la convivente con una spranga di ferro in un appartamento nella zona di Ponte Galeria a Roma. A chiamare i carabinieri è stata la madre della ragazza con la quale la giovane si era sfogata dopo il pestaggio. Nei mesi scorsi era diventato "famoso" per aver distrutto la sua auto dopo una folle corsa ripresa con un video. Celebre la reazione: "E' andata così fratellì".

All'arrivo dei carabinieri non ha opposto resistenza. La ragazza, brutalmente presa a sprangate, ha riportato contusioni, fratture nella zona del costato e lesioni al timpano, la ragazza è stata refertata con una prognosi di un mese. Il rapper, già noto per reati contro il patrimonio, è ora nel carcere di Rieti con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, trovato con 45 grammi di marijuana.

