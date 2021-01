Covid, a Varese primo caso di variante brasiliana in Italia: ricoverato un uomo, isolata la famiglia

25 gennaio 2021 a

All'ospedale di Varese i medici stanno valutando il primo caso di variante brasiliana di Covid 19 che è stato osservato in Italia. Lo spiega una nota della direzione della Ats Insubria. Un uomo è rientrato nei giorni scorsi dal Brasile, via Madrid, atterrando a Malpensa. E' risultato positivo al tampone che era stato disposto dalla stessa Ats Insubria. E' in buone condizioni di salute ma è stato ricoverato per accertamenti nel reparto di malattie infettive, dopo che il laboratorio di microbiologia ha identificato la variante del virus. Anche i familiari sono stati sottoposti alla sorveglianza e sono stati disposti ulteriori accertamenti.

